Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Жителю Ставрополья 11 раз отказали в возбуждении дела о пытках в полиции

На Ставрополье прокуратура проверит жалобу россиянина на пытки в отделе полиции
Антон Денисов/РИА «Новости»

Омбудсмен по правам человека Ставрополья потребовал от прокуратуры проверить жалобу мужчины, который уверяет, что его сына пытали в отделе полиции. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор обращения Александр.

«Моего сына 31 мая 2024 года забрали прямо из гостиницы, где он был вместе со своей девушкой, и увезли в отдел полиции Пятигорска. Его заподозрили в краже. Ни меня, ни адвоката к нему не пускали больше 7 часов, только говорили, что с ним все в порядке, но в это время из него выбивали показания», — заявил Александр.

По его словам, вечером молодого человека увезли в МВД Ставрополя, и когда задержанного вывели из машины, отец увидел повреждения на лице и руках сына.

«Я увидел своего сына, он шел согнутый, лицо посиневшее, одежда грязная, вся помятая, обожженные руки. Я стал кричать на сотрудников, а сын мне говорит: «Не надо, все в порядке», а потом на греческом: «Пап, я боюсь, что ты уедешь и меня убьют», — рассказал мужчина.

1 июня 2024 года сам задержанный рассказал адвокату, что в Пятигорске сотрудники полиции надевали ему на голову пакет и били электрошокером. Экспертиза зафиксировала на теле больше 20 «ожоговых ран-электрометок». Специалисты установили, что они могли быть вызваны контактом с «цилиндрическим металлическим предметом», напоминающим «вилку».

«Анатомическая область локализации электрометок частично доступна для действия собственной руки», — заключили эксперты.

В региональном управлении СКР в возбуждении дела отказали, подчеркнув, что экспертиза не исключила возможность получения травм с 1 по 4 июня, а значит, задержанный мог причинить их самостоятельно. Кроме того, как говорится в отчете, у оперативников не было мотива пытать задержанного, так как его причастность к преступлению и так была доказана.

За два года Александр получил 11 отказов в возбуждении дела и 10 из них были отменены вышестоящими должностными лицами. Подробности истории — в материале «Газеты.Ru».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!