Жителю Ставрополья 11 раз отказали в возбуждении дела о пытках в полиции

Омбудсмен по правам человека Ставрополья потребовал от прокуратуры проверить жалобу мужчины, который уверяет, что его сына пытали в отделе полиции. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор обращения Александр.

«Моего сына 31 мая 2024 года забрали прямо из гостиницы, где он был вместе со своей девушкой, и увезли в отдел полиции Пятигорска. Его заподозрили в краже. Ни меня, ни адвоката к нему не пускали больше 7 часов, только говорили, что с ним все в порядке, но в это время из него выбивали показания», — заявил Александр.

По его словам, вечером молодого человека увезли в МВД Ставрополя, и когда задержанного вывели из машины, отец увидел повреждения на лице и руках сына.

«Я увидел своего сына, он шел согнутый, лицо посиневшее, одежда грязная, вся помятая, обожженные руки. Я стал кричать на сотрудников, а сын мне говорит: «Не надо, все в порядке», а потом на греческом: «Пап, я боюсь, что ты уедешь и меня убьют», — рассказал мужчина.

1 июня 2024 года сам задержанный рассказал адвокату, что в Пятигорске сотрудники полиции надевали ему на голову пакет и били электрошокером. Экспертиза зафиксировала на теле больше 20 «ожоговых ран-электрометок». Специалисты установили, что они могли быть вызваны контактом с «цилиндрическим металлическим предметом», напоминающим «вилку».

«Анатомическая область локализации электрометок частично доступна для действия собственной руки», — заключили эксперты.

В региональном управлении СКР в возбуждении дела отказали, подчеркнув, что экспертиза не исключила возможность получения травм с 1 по 4 июня, а значит, задержанный мог причинить их самостоятельно. Кроме того, как говорится в отчете, у оперативников не было мотива пытать задержанного, так как его причастность к преступлению и так была доказана.

За два года Александр получил 11 отказов в возбуждении дела и 10 из них были отменены вышестоящими должностными лицами.

