Украинский посол высказался об отношениях с США

Посол Украины в ЕС Ченцов: Киев все еще рассчитывает на помощь от США

Посол Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов заявил, что Соединенные Штаты остаются союзником Киева, несмотря на напряженность между странами. Его слова приводит Politico.

«Америка остается союзником Украины», – сказал Ченцов.

По его словам, Украина «все еще полагается на помощь США в области противовоздушной обороны, и это критически важно для нас». В то же время он отметил расширение сотрудничества с европейскими партнерами и появление у Киева собственных возможностей

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «абсолютно не боится» НАТО. В марте американский лидер также говорил, что удивлен нежеланием президента Украины Владимира Зеленского заключать мир с Россией. Также президент США называл Зеленского препятствием для урегулирования конфликта и призвал его «взяться за дело». 20 марта Трамп отметил, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным.

