Аргентина выдала разыскиваемого Россией мошенника

Бывший сотрудник РЖД, обвиняемый в мошенничестве, обнаружен в Аргентине и отправлен в Россию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Аргентинской Республики экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения», — уточнила Волк.

По ее словам, фигурант в 2021 году, работая в структурах РЖД, неоднократно предоставлял работодателю проездные документы и подложные договоры, а также чеки о проживании в разных регионах России, получая компенсацию командировочных расходов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. В феврале 2025 года мужчина был объявлен в международный розыск.

В ноябре прошлого года СК Башкирии арестовал лжеюриста из Стерлитамака за мошенничество. 28-летний мужчина, не имея юридического образования, предлагал гражданам правовую помощь и обещал представлять их интересы в суде. Воспользоваться его услугами захотели четверо человек, у которых он получил 380 тыс. рублей.

Ранее в Челябинске супруги похитили у работодателя 21 млн рублей.

 
