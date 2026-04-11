Отец запер своего девятилетнего сына в фургоне более чем на год

Во Франции мужчина запер своего девятилетнего сына в фургоне на год
Sarah Meyssonnier/Reuters

Во Франции полиция спасла девятилетнего мальчика, которого отец запер в фургоне, передает BFM TV.

В начале этой неделе сосед семьи услышал шум из припаркованного на дворе дома транспортного средства и вызвал правоохранителей. Открыв фургон, стражи порядка обнаружили голого ребенка, лежавшего под одеялом в эмбриональной позе среди экскрементов. Мальчик был бледным, истощенным, не мог ходить из-за долгого сидения.

Ребенка экстренно доставили в ближайшую больницу в Мюлузе. Первоначальное расследование показало, что он внезапно перестал посещать школу в конце 2024 года, и с тех пор его не видели. По словам самого мальчика, его держали взаперти в фургоне с декабря 2024 года, тогда же он последний раз принимал душ.

Его 43-летний отец, живший в доме неподалеку с 37-летней партнершей и двумя дочерьми, признал, что запер сына, чтобы «защитить» от женщины, которая якобы хотела отправить его в психушку. Обоим предъявлены обвинения в похищении, лишении свободы и невыполнении обязанностей по уходу. Мачеху пострадавшего также обвинили в неоказании помощи. Детей изъяли из семьи, их поместят в детский дом.

Ранее житель Воронежской области истязал сыновей за плохие оценки в школе.

 
