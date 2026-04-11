Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Делегация США прибыла в Пакистан на переговоры с Ираном

Reuters: самолет с американской делегацией приземлился в Исламабаде
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Правительственный самолет США, на борту которого находились члены делегации для переговоров с Ираном, приземлился в столице Пакистана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

В материале уточняется, что в Исламабад прибыла группа высокопоставленных американских чиновников.

Ожидается, что американо-иранские переговоры в Исламабаде состоятся 11 апреля в двух форматах — прямом и опосредованном. По данным телеканала CNN, стороны намерены утвердить повестку консультаций через представителей Пакистана, которые выступят в качестве посредников. После этого начнутся прямые переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана.

Американскую переговорную группу возглавляет вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. Также в состав делегации включили специального посланника главы государства Стивена Уиткоффа и зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера.

Иран на встрече представят министр иностранных дел республики Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Делегация Тегерана прибыла в Исламабад раньше переговорщиков из Вашингтона.

Ранее в США назвали главное требование на переговорах с Ираном.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!