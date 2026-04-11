Делегация США прибыла в Пакистан на переговоры с Ираном

Reuters: самолет с американской делегацией приземлился в Исламабаде

Правительственный самолет США, на борту которого находились члены делегации для переговоров с Ираном, приземлился в столице Пакистана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

В материале уточняется, что в Исламабад прибыла группа высокопоставленных американских чиновников.

Ожидается, что американо-иранские переговоры в Исламабаде состоятся 11 апреля в двух форматах — прямом и опосредованном. По данным телеканала CNN, стороны намерены утвердить повестку консультаций через представителей Пакистана, которые выступят в качестве посредников. После этого начнутся прямые переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана.

Американскую переговорную группу возглавляет вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. Также в состав делегации включили специального посланника главы государства Стивена Уиткоффа и зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера.

Иран на встрече представят министр иностранных дел республики Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Делегация Тегерана прибыла в Исламабад раньше переговорщиков из Вашингтона.

