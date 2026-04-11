DE: Стармера раскритиковали за отпуск на фоне угроз Трампа в адрес Ирана

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оскандалился, уйдя в отпуск в тот момент, когда президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана. Об этом пишет британский таблоид Daily Express (DE).

По информации журналистов, Стармер сейчас находится в отпуске в Испании.

«Вы не можете координировать международные действия с пляжа», — говорится в статье.

Журналисты также напомнили о том, как Стармер критиковал правительство бывшего премьера страны Бориса Джонсона, которое находилось в отпуске во время вывода США войск с территории Афганистана.

Накануне Стармер заявил, что ему надоел Трамп и он «сыт по горло» экономической нестабильностью, с которой сталкиваются британцы из-за действий американского лидера в Иране. Он также выступил в поддержку НАТО и отметил, что война в Иране ухудшила отношения между Великобританией и США, а также привела к дистанцированию европейских лидеров от Трампа.

Ранее Дмитриев предположил, что Стармер может уйти в отставку в результате революции.