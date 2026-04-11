Сенатор рассказал о значении пасхального перемирия между РФ и Украиной

Волошин: перемирие показывает, что Россия разделяет общие ценности с Украиной
Россия объявлением о пасхальном перемирии с Украиной продемонстрировала, что народы двух стран по-прежнему разделяют общие ценности. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил член Совета Федерации РФ Александр Волошин.

«Пасхальное перемирие, объявленное нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным — это сильный и символичный сигнал всему миру о том, что даже в условиях конфликта наша страна остается на стороне общих с украинским народом традиционных ценностей, веры и человеческой жизни», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что Москва своими действиями показывает, что не желает эскалации конфликта с Киевом. При этом парламентарий предупредил, что Россия мгновенно и жестко отреагирует на любые провокации со стороны Украины.

«Это означает, что сегодня мяч на стороне Киева. Весь мир увидит, что для них важнее: жизни людей или провокации в сторону РФ», — подытожил Волошин.

9 апреля Путин объявил о временном прекращении огня в связи с православной Пасхой. Перемирие будет действовать 11–12 апреля. Как рассказали в Кремле, оно вступит в силу в 16:00 мск и будет распространяться на все направления боевых действий.

Ранее в Государственной думе России объяснили, в каком случае пасхальное перемирие может продлиться дольше.

 
В бюджете Соцфонда нашли «дыру» более чем в триллион. Что это значит для всех, кто получает пенсии и пособия?
