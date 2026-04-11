«Ты уедешь — и меня убьют». Россиянин требует возбудить дело о пытках его сына в отделе полиции

Житель Ставропольского края уже два года добивается возбуждения уголовного дела о пытках в полиции. По словам мужчины, его сына, задержанного в рамках расследования о краже, несколько часов били электрошокером, чтобы получить нужные показания. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Нам нужен твой сын»

Около пяти часов утра 31 мая 2024 года в станицу Суворовская Ставропольского края приехала группа оперативников. Вооруженные силовики ворвались в дом местного жителя Александра.

«Они сломали калитку, хотя у нас всегда открыто, всех положили на пол, даже детей, жену, деда, которому 84 года. Я спросил, что происходит, что вам нужно? Они говорят: «Нам нужен твой сын», — вспоминает мужчина в разговоре с «Газетой.Ru».

Сына в тот день дома не было — накануне 26-летний Эльдар Кюльбяков уехал с девушкой гулять в Ессентуки. На ночь пара осталась в отеле, а уже утром молодой человек должен был вернуться домой, но так и не приехал.

Эльдар накануне задержания Из личного архива отца задержанного Александра

Как только оперативники уехали, обеспокоенные родители принялись звонить сыну, но трубку тот не снял. Тогда Александр поехал в гостиницу в Ессентуки и узнал, что Эльдара забрали сотрудники собственной безопасности главного управления МВД России по Ставропольскому краю .

Оказалось, в тот день в регионе прошли масштабные оперативные мероприятия по поиску банды, возглавляемой бывшим главой местного угрозыска. Он жил в той же станице Суворовская , что и семья Александра, и даже приходился им дальним родственником.

По версии следствия, под руководством «оборотня в погонах» банда годами промышляла кражами в частных домах.

«Какое отношение к этому делу имеет мой сын — непонятно, мы были в шоке. Я узнал, что Эльдара везут в отдел полиции Пятигорска, позвонил адвокату, и мы сразу же поехали туда», — вспоминает Александр.

У крыльца отдела мужчины простояли с 12 утра до 8 вечера, но ни адвоката, ни отца к задержанному так и не пустили. У всех, кто выходил из здания, Александр спрашивал про сына. Его уверяли, что с молодым человеком все в порядке, он проходит исследование на полиграфе.

Как вспоминает Александр, вечером, когда стемнело, с территории стал выезжать темный минивен. Мужчина заподозрил, что в автомобиле может находиться его сын, и поехал следом. Машина остановилась у главного следственного управления МВД России по Ставропольскому краю.

«Я увидел своего сына, он шел согнутый, лицо посиневшее, одежда грязная, вся помятая, обожженные руки. Я стал кричать на сотрудников, а сын мне говорит: «Не надо, все в порядке», а потом на греческом: «Пап, я боюсь, что ты уедешь — и меня убьют», — рассказывает Александр. У семьи есть греческие корни. В Ставропольском крае насчитывается около 30 тысяч этнических греков, большая часть которых живет в Предгорном округе. В него входит и станица Суворовская.

«Надели на голову пакет, затянули все скотчем»

1 июня 2024 около двух часов ночи адвокату разрешили встретиться с задержанным. Эльдар рассказал защитнику, что в Пятигорске его били электрошокером и вынудили написать явку с повинной и дать показания на других фигурантов дела о краже.

Кто именно выбивал показания, по словам задержанного, он не знает, где все происходило — тоже.

«Я прошел полиграф, а потом меня вывели на лестничный пролет, надели мешок на голову, посадили в машину и [мы] уехали в неизвестном направлении. Из разговора я понял, что мы в районе улицы Георгиевской в Пятигорске. <...> Мы зашли в подвал, меня положили на пол, сняли наручники, завели руки назад, подставили под них стул, надели на голову пакет, затянули все скотчем. Я почувствовал, что кто-то сел сверху и к рукам стали присоединять ток», — рассказывает Кюльбяков на видео, снятом адвокатом.

Эльдар показал юристу футболку, на которой остались небольшие прожженные дырки, маленькие рубцы от ожогов на спине и ягодицах и волдыри на пальцах рук.

Из личного архива отца задержанного Александра

«Это такие клеммы соединяли сюда и сюда, — рассказывает Кюльбяков, показывая на руки. — Потом я слышал, как они друг другу говорят: «Прожгли, прикипело». Смазали влажной салфеткой, потом опять. Но волдыри все равно вылезли».

В тот же день в ИВС прошел медицинский осмотр задержанных. В журнале осталась запись фельдшера: «Жалоб нет, состояние удовлетворительное. Факт потери сознания отрицает. Синяки под обоими глазами. Ссадина на щеке справа, волдыри на мизинцах обеих рук, ссадина на колене левой ноги, ссадина на голеностопе левой ноги, следы на запястье от наручников обеих рук».

4 июня 2024-го заявление о насилии в отношении задержанного зарегистрировали в региональном управлении Следственного комитета, но с тех пор уголовное дело так и не возбудили.

«Относится к объяснениям критически»

Спустя больше чем неделю с момента задержания, 11 июня, Эльдару провели судебно-медицинскую экспертизу. Следователи поставили перед специалистами ряд вопросов, в том числе — как и когда на теле задержанного появились повреждения.

В ходе осмотра у Кюльбякова обнаружили ссадину в области левого голеностопного сустава, омозоления предплечий и больше 20 «ожоговых ран-электрометок» на спине, кистях и ягодицах.

Из личного архива отца задержанного Александра

В выводах экспертов указано, что мозоли на предплечьях образовались из-за трения о наручники, а множественные ожоги повторяют форму и расположение электродов и вызваны контактом с «цилиндрическим металлическим предметом», напоминающим «вилку».

Все повреждения возникли за 7–10 суток до осмотра.

«Анатомическая область локализации электрометок частично доступна для действия собственной руки », — заключили специалисты.

Чтобы сделать выводы, следователи также опросили ряд свидетелей, в основном оперативников, которые задерживали Эльдара или видели его в отделе. Те отрицали какое-либо насилие в отношении Кюльбякова.

В материалах проверки говорится, что на видео с допроса Эльдара от 31 мая 2024 года никаких видимых повреждений на его теле нет, а психолого-лингвистическая экспертиза показала, что «волевая составляющая» молодого человека не была подавлена, то есть он был в спокойном состоянии.

Запись, сделанную адвокатом, следователи тоже изучили, но сочли недостаточным основанием для того, чтобы признать насилие.

«Следствие относится к объяснениям критически, поскольку он [адвокат], являясь защитником Кюльбякова по уголовному делу, также представляет его интересы в рамках процессуальной проверки», — говорится в отчете.

В региональном управлении СКР подчеркнули, что экспертиза не исключила возможность получения травм в период с 1 по 4 июня, а значит, Эльдар мог причинить их самостоятельно.

Из личного архива отца задержанного Александра

Кроме того, как говорится в отчете, у оперативников не было мотива пытать задержанного — в ходе обыска у него дома изъяли похищенную брошь , а это и так подтверждало его вину. Отец задержанного утверждает, что брошь в их дом подбросили и вписали в протокол.

По итогу проверки признаков превышения должностных полномочий в действиях сотрудников следователи не нашли. В возбуждении дела было отказано .

За следующие два года отец Кюльбякова успел обратиться в Следственный комитет России, в Генпрокуратуру, в прокуратуру Ставропольского края и в СПЧ.

По словам Александра, он получил 11 отказов в возбуждении дела и 10 из них были отменены вышестоящими должностными лицами. В конце марта с требованием проверить обращение в местную прокуратуру обратился омбудсмен по правам человека Ставропольского края (копия документа есть в распоряжении редакции).

За это время до суда дошло уголовное дело о краже, по которому был задержан Эльдар. 17 марта 2026 года суд приговорил экс-начальника угрозыска к шести годам лишения свободы, а троих других фигурантов, в том числе Кюльбякова, — к срокам от 3,5 до 5 лет.