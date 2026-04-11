В Иерусалиме в Великую Субботу усилили меры безопасности

Правоохранительные органы Израиля с раннего утра Великой Субботы, 11 апреля, усилили меры безопасности в Старом городе Иерусалима и его окрестностях в преддверии чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что немногочисленные паломники собираются у Старого города, однако полиция пока не начала пускать паломников в Старый город.

В этом году местные власти не ожидают большого количества верующих в Великую Субботу из-за того, что иностранные авиакомпании еще не возобновили рейсы в Израиль после объявленного ранее перемирия с Ираном.

В Иерусалиме накануне Пасхи традиционно происходит одно из важных для православного мира событий — схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. В 2026 году оно должно состояться 11 апреля, но из-за текущей обстановки на Ближнем Востоке проведение церемонии оказалось под угрозой.

В конце февраля богослужения в храме Гроба Господня временно прекратились из-за угрозы падения обломков ракет, запущенных со стороны Ирана.

8 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе.

Ранее делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела за Благодатным огнем в Израиль.