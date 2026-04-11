Президента Владимира Зеленского следует переселить с Украины, чтобы дать у страны появилась возможность на прекращение конфликта с Россией и установление мира. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мое глубокое убеждение, что Зеленскому не нужен мир. Но Украина еще может получить шанс на прекращение военного конфликта и установление долгосрочного мира, если куда подальше переселит Зеленского. Это была бы самая большая гарантия мира», — заявил Константинов.

Он считает, что сегодня самая большая опасность для республики исходит от «маниакального желания» Владимира Зеленского продолжать боевые действия любой ценой.

До этого Константинов заявлял, что Владимир Зеленский сознательно затягивает мирное разрешение конфликта с Россией путем переговоров из-за отсутствия личных гарантий безопасности. По его словам, без личных гарантий Зеленскому и его окружению переговорный процесс «никогда» не сдвинется с места. Однако Запад не спешит давать ему никаких гарантий, подчеркнул Константинов.

Ранее Зеленский посетовал, что Украина отказалась от ядерного оружия.