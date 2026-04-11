Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В Крыму призвали к необычной мере против Зеленского

Valentyn Ogirenko/Reuters

Президента Владимира Зеленского следует переселить с Украины, чтобы дать у страны появилась возможность на прекращение конфликта с Россией и установление мира. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мое глубокое убеждение, что Зеленскому не нужен мир. Но Украина еще может получить шанс на прекращение военного конфликта и установление долгосрочного мира, если куда подальше переселит Зеленского. Это была бы самая большая гарантия мира», — заявил Константинов.

Он считает, что сегодня самая большая опасность для республики исходит от «маниакального желания» Владимира Зеленского продолжать боевые действия любой ценой.

До этого Константинов заявлял, что Владимир Зеленский сознательно затягивает мирное разрешение конфликта с Россией путем переговоров из-за отсутствия личных гарантий безопасности. По его словам, без личных гарантий Зеленскому и его окружению переговорный процесс «никогда» не сдвинется с места. Однако Запад не спешит давать ему никаких гарантий, подчеркнул Константинов.

Ранее Зеленский посетовал, что Украина отказалась от ядерного оружия.

 
Теперь вы знаете
В бюджете Соцфонда нашли «дыру» более чем в триллион. Что это значит для всех, кто получает пенсии и пособия?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!