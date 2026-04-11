Российский вратарь выложил фотографию с флагом Норвегии

Голкипер норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин в своих соцсетях с флагом Норвегии.

«Буде и Норвегия стали для меня домом. Гавань, светлые летние вечера, северное сияние, люди, покой, который здесь нашёл. Это то, что я очень полюбил. Я невероятно благодарен за то, что теперь являюсь гражданином Норвегии», — написал Хайкин.

10 апреля появилась информация о получении Хайкиным паспорта Норвегии. При этом еще в октябре 2025 года футболист указывал в системе ФИФА гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

Ранее Хайкин заявил, что счастлив получить паспорт Норвегии.