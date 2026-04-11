В Росрыболовстве рассказали, хватит ли россиянам икры в 2026 году

Шестаков: в России икры хватит всем, если удастся выловить 230 тысяч тонн рыбы

Если в России производство икры составит порядка 10-11 тысяч тонн, то икры всем хватит. Об этом рассказал журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков по итогам расширенного заседания коллегии ведомства.

«Если мы выловим лососевых 230 тысяч тонн, производство икры составит порядка 10-11 тысяч тонн, то всем хватит, конечно же», — сказал он.

Он добавил, что при таком раскладе икры хватит не только на внутренний, но и на внешний рынки.

Согласно данным Рыбного союза за 2025 год, производство красной икры в России выросло на 21%, а черной — на 9%, составив 89 тонн.

В январе этого года глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что в России производят около 100 граммов красной икры на одного жителя страны. Шестаков добавил, что для некоторых россиян икра считается важным продуктом для новогоднего стола, а для других — чуждым продуктом.

