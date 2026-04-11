Москалькова рассказала, когда в Россию вернутся последние курские заложники

Удерживаемые Украиной в Сумской области семь курян сегодня вернутся домой. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Последние курские заложники сегодня вернутся на родину», — сказала она.

По ее словам, жители Курской области в данный момент направляются в сторону Белоруссии, где она будет их встречать.

Накануне Москалькова сообщала после разговора с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом, что украинская сторона готова передать России не семерых жителей Курской области, а только пятерых.

Омбудсмен указала, что возвращение мирных граждан на родину является обязательным условием Женевской конвенции, гражданские лица не могут удерживаться на территории другой страны.

9 апреля Москалькова рассказала, что семь жителей Курской области, которых вывезли ВСУ в ходе оккупации региона, остаются в Сумской области Украины.

