Фигурист Гуменник заработал за сезон больше призовых, чем Малинин

Российский фигурист Петр Гуменник обошел американца Илью Малинина по сумме заработанных призовых в сезоне 2025/26, передает Forbes.

Отмечается, что Гуменник заработал 11,58 млн. Малинин заработал коло 9,8 млн рублей по нынешнему курсу.

«С 2021 года в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) переосмыслили календарь соревнований, добавили несколько коммерческих стартов и увеличили призовой фонд. По этой причине Гуменник заработал больше, чем Малинин», — говорится в сообщении.

Петр Гуменник на Олимпиаде набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. При этом Олимпиада в Италии стала вторым международным стартом, куда были допущены российские фигуристы — для того, чтобы отобраться на Игры Гуменник и Аделия Петросян выступили на квалификационном турнире в Пекине.

Ранее выступление Гуменника на Олимпиаде было названо лучшим моментом сезона.