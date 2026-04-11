Во Владикавказе возобновили работы по устранению последствий взрыва

Меняйло сообщил о возобновлении работ на месте взрыва во Владикавказе

Работы на месте взрыва в центре Владикавказа возобновили утром 11 апреля в 7:00 (совпадает с мск). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

«Спасатели продолжают разбор завалов, на площадке также находятся специалисты коммунальных служб. Все действия координирует оперативный штаб», — говорится в заявлении.

Меняйло подчеркнул, что специалисты делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее устранить последствия ЧП.

Взрыв в центре Владикавказа произошел 10 апреля. ЧП случилось на складе с фейерверками, расположенном в Партизанском переулке. По последней информации, в результате происшествия травмы получили 15 человек — 13 взрослых и два ребенка. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Еще двух человек спасти не удалось.

На фоне произошедшего в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Вечером работы на месте взрыва приостановили в связи с угрозой обрушения поврежденного здания. Меняйло рассказал, что территория на ночь была взята под охрану.

