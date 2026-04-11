Стало известно о мошеннической схеме, появившейся перед Днем космонавтики

Мошенники в преддверии Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля, начали продавать россиянам «акции» несуществующих космических компаний. Об этом предупредил юрист Иван Курбаков, пишет РИА Новости.

«Распространенная схема мошенников — продажа «акций» несуществующих космических компаний или фьючерсов на будущие космические ресурсы. Мошенники предлагают инвестировать в добычу полезных ископаемых на астероидах, строительство орбитальных отелей или разработку частных космических станций», — рассказал специалист.

По его словам, злоумышленники активно используют названия реально существующих космических компаний, чтобы сделать свои предложения более правдоподобными.

Курбаков отметил, что некоторые мошенники также создают «краудфандинговые кампании», заявленная цель которых заключается в сборе денежных средств на разработку инновационных космических технологий. Чтобы обмануть россиян, аферисты даже создают презентации и демонстрируют фальшивые прототипы космических аппаратов. Они обещают инвесторам существенный доход, таким образом выманивания у них деньги.

На этом фоне юрист призвал жителей РФ соблюдать максимальную осторожность, если им поступает предложение, требующее предоставления личных данных или немедленной оплаты. Также он рекомендовал проверять проекты с «гарантированной» высокой прибылью.

Ранее россиян предупредили, что мошенники стали чаще использовать схемы с QR-кодами.