В конгрессе США призвали врача Белого дома проверить адекватность Трампа

Член палаты представителей США от Демократической партии Джейми Раскин призвал врача Белого дома провести полную оценку когнитивных способностей президента Дональда Трампа из-за его высказываний об Иране. Об этом пишет газета The Hill.

Как отмечается в материале, в письме к Шону Барбакелле, который работает официальным врачом Трампа, политик утверждал, что слова и действия президента США вызывают вопросы о его психическом состоянии.

«Эксперты неоднократно предупреждали, что у президента наблюдаются признаки, характерные для деменции и когнитивных нарушений. И в последние дни страна наблюдала, как публичные заявления и вспышки президента Трампа становились все более бессвязными, взрывными, нецензурными, безумными и угрожающими», — написал Раскин.

В документе отмечается, что «ухудшение состояния» Трампа вызвало огромную тревогу по всей стране и подняло вопросы по поводу когнитивных функций и пригодности к исполнению обязанностей.

28 января политический обозреватель Грег Вайнер заявил, что сообщения о тревожном психическом состоянии президента США Дональда Трампа ничем не оправданы — он просто экстравагантный и яркий политик, который проявляет уважение далеко не ко всем.

