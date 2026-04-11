В конгрессе США призвали врача Белого дома проверить адекватность Трампа

Alex Brandon/AP

Член палаты представителей США от Демократической партии Джейми Раскин призвал врача Белого дома провести полную оценку когнитивных способностей президента Дональда Трампа из-за его высказываний об Иране. Об этом пишет газета The Hill.

Как отмечается в материале, в письме к Шону Барбакелле, который работает официальным врачом Трампа, политик утверждал, что слова и действия президента США вызывают вопросы о его психическом состоянии.

«Эксперты неоднократно предупреждали, что у президента наблюдаются признаки, характерные для деменции и когнитивных нарушений. И в последние дни страна наблюдала, как публичные заявления и вспышки президента Трампа становились все более бессвязными, взрывными, нецензурными, безумными и угрожающими», — написал Раскин.

В документе отмечается, что «ухудшение состояния» Трампа вызвало огромную тревогу по всей стране и подняло вопросы по поводу когнитивных функций и пригодности к исполнению обязанностей.

28 января политический обозреватель Грег Вайнер заявил, что сообщения о тревожном психическом состоянии президента США Дональда Трампа ничем не оправданы — он просто экстравагантный и яркий политик, который проявляет уважение далеко не ко всем.

Ранее Хантер Байден пригласил детей Трампа подраться в клетке.

 
