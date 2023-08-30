Майор Гром и Трубадур. Тихону Жизневскому — 35

Тихон Жизневский родился в курортном городе Зеленоградск Калининградской области 30 августа 1988 года. Мать Тихона — учитель английского языка в школе. Об отце актера ничего не известно.

Впервые на сцену Жизневский вышел, учась в театральном классе калининградского Лицея № 49. В 2009 году с отличием окончил Театральный институт имени Бориса Щукина.

На счету Жизневского участие в 18 спектаклях Александровского театра и 15 ролей в кино. Дебютом в кино стала роль студента Вани в фильме «Дикари» (2006 год). Из последних работ — роль Макса Кольцова в фильме «Топи» (2021), майора Грома в одноименном фильме 2021 года и роль Ивана Майского в фильме «Первый Оскар» (2022).

1 января 2024 года в прокат выйдет музыкальный фильм «Бременские музыканты», в котором актер сыграл Трубадура.

Жизневский дважды женился. Его первой супругой была модель Елена Жаворонкова. Сейчас актер женат на 24-летней блогере Ксении Бугайченской. В прошлом году у пары родился сын Федор.