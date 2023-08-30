Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Майор Гром и Трубадур. Тихону Жизневскому — 35

Исполнителю главной роли в фильме «Майор Гром» Жизневскому исполнилось 35 лет

Тихон Жизневский родился в курортном городе Зеленоградск Калининградской области 30 августа 1988 года. Мать Тихона — учитель английского языка в школе. Об отце актера ничего не известно.

Впервые на сцену Жизневский вышел, учась в театральном классе калининградского Лицея № 49. В 2009 году с отличием окончил Театральный институт имени Бориса Щукина.

На счету Жизневского участие в 18 спектаклях Александровского театра и 15 ролей в кино. Дебютом в кино стала роль студента Вани в фильме «Дикари» (2006 год). Из последних работ — роль Макса Кольцова в фильме «Топи» (2021), майора Грома в одноименном фильме 2021 года и роль Ивана Майского в фильме «Первый Оскар» (2022).

1 января 2024 года в прокат выйдет музыкальный фильм «Бременские музыканты», в котором актер сыграл Трубадура.

Жизневский дважды женился. Его первой супругой была модель Елена Жаворонкова. Сейчас актер женат на 24-летней блогере Ксении Бугайченской. В прошлом году у пары родился сын Федор.

Картина дня
У острова Змеиный уничтожено два катера ВСУ. Военная операция на Украине, день 553-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 553-й день
Мятежники в Нигере аннулировали все соглашения в области безопасности с Францией
Фигуристка Горбачева назвала причину побега
Стало известно, сколько туристических поездок по стране совершили россияне
Денис Клявер объяснил, почему его дочь от Евы Польны отказалась от соцсетей
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области
Швейцария передаст Красному Кресту более $50 млн
Новости и материалы
Минобороны РФ заявило об уничтожении катера ВСУ возле острова Змеиный
В Госдуме предложили обеспечить школы канцелярией и техникой за счет государства
Экс-гендиректор «Спартака» назвал несостоятельными разговоры об отставке Абаскаля
Бритни Спирс уверена, что муж тайно работал с ее отцом
Jetour раскрыла сроки дебюта нового внедорожника в России
По факту лесного пожара в районе Геленджика завели уголовное дело
В Молдавии заявили о стремлении России не пустить страну в ЕС
Российский инвестор смог вывести из Euroclear замороженные активы на $2 млн
«Это некий умысел»: политолог раскритиковал присоединение территории России к Китаю на карте
Учителя физкультуры из Тюменской области будут судить за домогательства к подросткам
Игнатьев: ошибки «Динамо» в матче со «Спартаком» — непозволительная роскошь
В Габоне арестован гражданин Южной Кореи
Минобороны Эстонии призвали Евросоюз увеличить поддержку Украины
Турция намерена отправить в Россию нового посла
Peugeot выпустит новое поколение кроссовера 5008
Шойгу прокомментировал ситуацию с контрбатарейной борьбой
Булыкин: «Спартак» вышел играть с «Динамо» на результат
Звезда сериала «Триггер» снялась в бикини на пляже
Все новости
Стало известно о серьезной ссоре Зеленского и Байдена во время первой встречи
МИД пообещал жесткий ответ, если США не выдадут визы журналистам РФ
Четыре катера с десантом ВСУ попытались высадиться в Крыму
Бикини-модель устроила скандал на борту самолета
Что известно о массовой атаке дронов на Россию
Представитель Кремля Песков: эксперты выясняют маршруты атаковавших Россию БПЛА
В Габоне произошел государственный переворот
Военные в Габоне объявили о захвате власти, в столице Либревиле слышны выстрелы
Первый и последний президент СССР: год без Горбачева
Персидская армия в полном составе и русские моряки в Америке: 5 историй об исчезновениях без следа
Пять таинственных случаев исчезновения людей и целых армий
«Ощущение тепла». В сети появился документальный сериал о восстановлении Донбасса
Московские специалисты рассказали о восстановлении Донецка и Луганска
Тест: кто был прототипом этого литературного героя?
Зачем Ассоль разбрасывала окурки и какого режиссера высмеяли в детской книжке?
В поезд не только по паспорту, а еще без музыки и с досмотром. Как изменятся правила ж/д перевозок
С 1 сентября 2023 года в России начнут действовать новые правила проезда в поездах
Как правильно похудеть при грудном вскармливании
Иммунолог Кулян назвала 3 тысячи калорий в сутки нормой для кормящей матери
«Если не можешь победить — возглавь»: зачем ВОЗ доказывать эффективность иглоукалывания
Ученый Панчин назвал три разновидности вреда альтернативной медицины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях