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Карпина назвали средненьким тренером

Мостовой считает Карпина средненьким тренером

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой оценил вылет «Ростова» под руководством Валерия Карпина из розыгрыша Кубка России. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Нет, а чему удивляться тут? Даже Зарема, которая далека от футбола понимает и говорит, что Карпин уже 20 лет без титулов. Здесь нечего добавить. Зато все кричат: «Валера, Валера» на каждом шагу. А кто сказал, что он хороший тренер? По результатам он средненький тренер. Хорош тот, кто выигрывает титулы. Хотя бы какие-то. Как-то Федун уже сказал про Карпина. Мне добавить нечего по этому поводу», — сказал Мостовой.

В полуфинале Пути регионов «Ростов» уступил «Балтике» со счетом 0:1. Калининградцы сыграют со «Спартаком» в следующем раунде.

В чемпионате страны «Ростов» делит шестое место с самарскими «Крыльями Советов».

Карпин возглавляет «Ростов» с 2022 года, занимая аналогичную должность в сборной России. Ранее он также работал в команде с 2017 до 2021 года без совмещения постов.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что «Спартак» ждет тяжелая игра с «Балтикой» в Кубке.

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