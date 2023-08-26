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Фото

15 лучших фото недели: магшот Трампа, крушение самолета Пригожина и экстремальные прыжки в воду

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Военная операция России на Украине, крушение самолета Евгения Пригожина, саммит БРИКС, лесные пожары в Греции, чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште и другие лучшие кадры недели — в нашей фотогалерее.

Картина дня
Дрон сбит в небе над Истрой. Военная операция на Украине, день 549-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 549-й день
На подлете к Москве снова сбили беспилотник. В США рассказали, зачем ВСУ атакуют Россию дронами
NYT: Киев атакует Россию беспилотниками для поднятия духа украинцев и ВСУ
«Это просто бред». Помощник Виктора Бута опроверг данные о том, что тот возглавил ЧВК «Вагнер»
В посольстве РФ заявили, что обращений от задержанного в Финляндии Петровского не было
Европе предрекли резкий рост цен на газ к концу года
Режиссер Богуславский рассказал, как снимает поцелуи в кино
Стадион «Олимпиакоса» подсветили надписями против поставок оружия Киеву
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Регионы РФ получат допфинансирование на модернизацию систем водоснабжения
В Китае показали новый кроссовер Exeed, который появится в России
В ГД предостерегли Киев от идеи вторжения в Крым
Билан ответил на критику своего многомиллионного гонорара за детский концерт
Донецк подвергся нападению с воздуха
В Таиланде рассказали о роли БРИКС в судьбе развивающихся стран
Разработчики Baldur's Gate 3 выпустили масштабный патч с тысячью исправлений
Глава МИД Турции посетит Москву в сентябре
Пострадавшие от Ар Келли получат $10,5 млн за срыв показа кино о певце-педофиле
В Москве неизвестные разлили ртуть на улице
Роналду назвал свою цель в «Аль-Насре»
Медведев обвинил США в провоцировании конфликта между Грузией и Южной Осетией
На концерте Mötley Crüe жена Томми Ли оголила грудь
Сотрудникам ЦИК выдадут российские смартфоны
Умер экс-глава администрации Ельцина Сергей Филатов
Захарова заявила о вовлеченности Запада в конфликт на Украине из-за поставок оружия
Российские военные показали видео с ударным FPV-дроном
В Петербурге пожарный подбросил гранату в подъезд знакомой
Все новости
Власти приказали привести войска Нигера в состояние максимальной готовности
Число отравившихся шаурмой в Москве увеличилось до 35 человек
ВСУ обстреляли снарядами «Град» поселок в Белгородской области
«Большая проблема — усталость от войны». В США задумались о мирных переговорах
Bloomberg: Байден может попытаться склонить Киев к переговорам после неудач ВСУ
«Поступила серьезная информация». Москва и Минск знали о готовящемся покушении на Пригожина
СК изъял бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина в Тверской области
Цветение новорожденных: что появляется на коже малыша после рождения
Прыщики, сыпь и пятна на коже малыша. Неонатолог и педиатр – о цветении новорожденных
«Бэтмен», «Суини Тодд» и еще 8 лучших фильмов Тима Бертона
«Не будем делать из неудачи трагедию». Россия собирается вернуться на Луну
Глава «Роскосмоса» Борисов: миссию на Луну могут повторить в 2025-м или 2026-м
Украинская ракета С-200 долетела до Калужской области. Легко ли ее сбить ПВО?
Полковник Ходаренок: современным ЗРК достаточно просто сбивать ракеты С-200 ВСУ
Финляндия может выдать Украине командира ДШРГ «Русич» Петровского
В Финляндии арестовали командира группы «Русич», Киев требует его выдачи
Вы покидаете «Ривердейл». По случаю финала сериала объясняем, почему он стал великим
Вышла последняя серия подросткового сериала «Ривердейл»
Производитель «Прелести» и «Дихлофоса». Кто купил активы Heineken в России
Heineken продала российские активы компании Arnest Group за 1 евро
По принципу «невидимого государства»: почему делается ставка на клиентоцентричность
Директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка рассказал, как банк упрощает процессы
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