В США выступили против принятия Украины в НАТО

Беспартийный кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил против включения Украины в Североатлантический альянс. Об этом политик рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt.

Кеннеди подчеркнул, что он «против расширения НАТО, особенно за счет Украины». По его мнению, события на территории постсоветской республики представляют собой «войну, которая была желанной».

Кроме того, Кеннеди высказал мысль о том, что после распада Советского Союза Россию следовало «принять в европейское сообщество». По его словам, таких взглядов придерживались некоторые видные дипломаты, в частности, бывший посол в Советском Союзе Джордж Кеннан.

«Мы должны были приветствовать Россию на Западе, а не бросать ее в руки Китая», — заявил кандидат в президенты США.

Нынешнюю версию НАТО Кеннеди счел «не имеющей смысла». Он обратил внимание на то, что Россия и Китай обладают гиперзвуковыми ракетами и задался вопросом, «как [в таком случае] возможна передислокация миллиона американских солдат через Атлантику?».

«Технологическая реальность вынуждает нас переосмыслить наши военные стратегии», — пояснил политик.

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший — племянник легендарного президента США Джона Кеннеди. Он участвует в выборах президента США в качестве беспартийного кандидата. Согласно недавнему опросу, за него готовы проголосовать 13 % американцев. Рейтинг кандидата от демократической партии Джо Байдена — 39%, кандидата от республиканцев Дональда Трампа — 37%.

Ранее Кеннеди-младший раскритиковал Байдена за слова о Путине.