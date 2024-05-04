На Украине нашли трех «бумажных» мобилизованных депутатов горсовета Киева

Три депутата городского совета Киева уклонялись от службы, будучи мобилизованными «на бумаге». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую генеральную прокуратуру.

«Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд обвинительный акт в отношении депутатов Киевского городского совета. Им инкриминируется уклонение от несения обязанностей военной службы по предварительному сговору группой лиц», — сообщает украинская генпрокуратура в социальных сетях.

В генпрокуратуре Украины отмечают, что трое указанных депутатов с помощью командира части, к которой они были приписаны, фактически уклонялись от несения службы. По данным украинского издания «Страна», речь идет о депутатах партии «Европейская солидарность» Олеге Левченко и Игоре Хацевиче, а также о депутате от партии «УДАР» Михаиле Терентьеве.

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