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На Украине нашли трех «бумажных» мобилизованных депутатов горсовета Киева

Три депутата из Киева уклонялись от службы, будучи мобилизованными «на бумаге»

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Depositphotos

Три депутата городского совета Киева уклонялись от службы, будучи мобилизованными «на бумаге». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую генеральную прокуратуру.

«Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд обвинительный акт в отношении депутатов Киевского городского совета. Им инкриминируется уклонение от несения обязанностей военной службы по предварительному сговору группой лиц», — сообщает украинская генпрокуратура в социальных сетях.

В генпрокуратуре Украины отмечают, что трое указанных депутатов с помощью командира части, к которой они были приписаны, фактически уклонялись от несения службы. По данным украинского издания «Страна», речь идет о депутатах партии «Европейская солидарность» Олеге Левченко и Игоре Хацевиче, а также о депутате от партии «УДАР» Михаиле Терентьеве.

До этого в США заметили протесты украинцев против лишения их консульских услуг.

Ранее на Украине обвинили Зеленского в неудачах ВСУ.

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