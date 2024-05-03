Мужчина ограбил пенсионера с болезнью Паркинсона, который разрешил пожить ему в своем доме

В Великобритании пожилого мужчину с болезнью Паркинсона обокрал человек, которого он пустил пожить в своем доме. Об этом пишет Mirror.

34-летний Джеффри Фогерти из Ньюквея познакомился со своей жертвой около трех лет назад, когда подрабатывал мойщиком окон. Пенсионер предложил молодому мужчине выполнять работу по дому и в саду, а взамен пригласил его пожить на своей территории. Хозяин обратился за помощью к Фогерти, так как его болезнь Паркинсона прогрессировала, и он сам не мог справляться с уборкой. В какой-то момент дочь пенсионера, имеющая доверенность на ведение дел отца, стала замечать, что с его счета исчезают деньги. После этого Фогерти попросили добровольно съехать, но в июне прошлого года злоумышленник вновь связался со своей жертвой и попросил взаймы £1 тыс. Спустя полгода он так и не вернул деньги, но явился в дом мужчины, где ранее жил, чтобы все обсудить.

В этот визит злоумышленник отпер заднюю дверь и вернулся рано утром, чтобы украсть из дома деньги. Во время поисков черной сумки, в которой хранились сбережения, он разбудил хозяина, но нашел банковские карты, с которых успел снять лишь £250, так как пенсионер сумел вовремя заблокировать их. Позже подозреваемого поймали, при нем полицейские обнаружили кокаин в небольшом количестве. Фогерти обвинили в совершении кражи со взломом и хранении наркотиков класса А.

Мужчина, дом которого обворовал подсудимый, два года назад перенес сердечный приступ и не смог присутствовать в суде, но оставил письменное свое заявление.

«Я больше не чувствую себя в безопасности. У меня паранойя по поводу того, что окна и двери заперты. Я чувствую беспокойство по ночам. Раньше я крепко спал, но теперь не могу расслабиться. Теперь мне трудно есть и пить. Я опечален тем, что произошло. Он сделал меня недоверчивым к другим», — пожаловался потерпевший.

Судья выслушал сторону защиты и приговорил Фогерти к двум годам лишения свободы.

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