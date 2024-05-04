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Пятисторонние консультации по сектору Газа пройдут в Каире 4 мая

ХАМАС, Израиль, Катар, США и Египет проведут в Каире консультации

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ХАМАС, Израиль, Катар, Соединенные Штаты и Египет проведут в Каире консультации по вопросам установления перемирия и обмена заложниками между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

«ХАМАС согласилось с предложенными двумя этапами плана по урегулированию и основная работа [в ходе переговоров — «Газета.Ru»] будет проходить по согласованию третьего этапа», — сообщает телеканал со ссылкой на представителей радикального палестинского движения.

Речь идет об обмене заложников из числа захваченных в октябре 2023 года израильтян на заключенных в израильских тюрьмах палестинских граждан — в том числе женщин и подростков.

Третий этап будет подразумевать определение сторонами условий прекращения боевых действий в палестинском анклаве.

До этого Израиль выдвинул радикальному палестинскому движению ХАМАС ультиматум по прекращению огня.

Ранее генсек ООН прокомментировал израильскую операцию в Рафахе.

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