Пятисторонние консультации по сектору Газа пройдут в Каире 4 мая

ХАМАС, Израиль, Катар, Соединенные Штаты и Египет проведут в Каире консультации по вопросам установления перемирия и обмена заложниками между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

«ХАМАС согласилось с предложенными двумя этапами плана по урегулированию и основная работа [в ходе переговоров — «Газета.Ru»] будет проходить по согласованию третьего этапа», — сообщает телеканал со ссылкой на представителей радикального палестинского движения.

Речь идет об обмене заложников из числа захваченных в октябре 2023 года израильтян на заключенных в израильских тюрьмах палестинских граждан — в том числе женщин и подростков.

Третий этап будет подразумевать определение сторонами условий прекращения боевых действий в палестинском анклаве.

До этого Израиль выдвинул радикальному палестинскому движению ХАМАС ультиматум по прекращению огня.

Ранее генсек ООН прокомментировал израильскую операцию в Рафахе.