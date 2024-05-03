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Стала известна самая прогрессирующая команда в РПЛ

Экс-футболист Горшков заявил о прогрессе «Крылья Советов»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков назвал самарские «Крылья Советов» самой прогрессирующей, по его мнению, командой Российской премьер-лиги. В комментарии Legalbet он обратил внимание, что «Крылья» сохранят игру, несмотря на частые переходы футболистов в другие команды.

«Крылья» могут подтвердить статус самой прогрессирующей команды в РПЛ. Интересная, играющая команда с молодыми, прогрессирующими футболистами. Их покупают в топ-клубы, но команда продолжает показывать хорошую игру. Хочется их отметить. Каждый сезон у них потери, но есть результат. Приемлемый для них, наверное», — считает Горшков.

В текущем розыгрыше РПЛ «Крылья Советов» после 26 туров набрали 40 очков и расположились на шестой строчке в турнирной таблице. Самарцы одержали 11 побед, потерпели восемь поражений и еще семь матчей свели к ничьей. В оставшихся четырех турах подопечные Игоря Осинькина встретятся с «Оренбургом», «Ахматом», «Динамо» и «Пари НН».

Отметим, что в Кубке России «крылышки» не смогли преодолеть групповой этап. Они заняли последнее место в квартете с «Зенитом», «Балтикой» и «Ахматом».

Ранее «Спартаку» предсказали тяжелую игру с «Балтикой» в Кубке России.

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