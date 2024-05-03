Ряд украинских чиновников лишится брони от мобилизации

Спикер минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что некоторые украинские чиновники лишатся брони от мобилизации и будут призваны в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит Еspreso.tv.

«Сейчас будут забронированы государственные служащие категории «А» — это председатели поселковых и городских советов, то есть люди, которые возглавляют структуры и являются председателями государственных органов и органов местного самоуправления», — заявил он.

Он отметил, что чиновников категории «Б» и «В» будут бронировать от армии на 50%.

В феврале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 30% национальной экономики и лишилась 3,5 млн рабочих мест. Также, отметил он, Украина за два года лишилась около 20% своей территории.

До этого председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявлял, что на Украине наблюдается «катастрофический» дефицит кадров.

Ранее сообщалось, что численность рабочей силы на Украине уменьшилась более чем на 25% из-за мобилизации и оттока мигрантов.