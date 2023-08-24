Самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области

Самолет Embraer Legacy, выполняя рейс Москва — Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино Тверской области вечером 23 августа. Одним из его пассажиром значился основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Все десять человек, которые были на борту (трое — члены экипажа), погибли. В списке имен значится и Дмитрий Уткин — командир вагнеровцев. Останки всех десяти человек обнаружены, они направлены на судмедэкспертизу. По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ).

Поздно вечером 23 августа люди начали приносить цветы, нашивки и лампадки к бывшему офису ЧВК Вагнера на Зольной улице в Санкт-Петербурге. Ночью в здании свет был включен так, что светящиеся окна образовали форму креста. У здания также повесили баннер: «ЧВК Вагнер. Мы вместе» и флаг частной компании.