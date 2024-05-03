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WP: украинские мужчины в гневе из-за давления с требованием вернуться на Украину

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Украинские мужчины, подлежащие мобилизации, выражают сильное недовольство из-за давления со стороны официального Киева с требованием вернуться на Украину — в противном случае их могут лишить всех документов. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Издание отмечает, что фактически беженцев-мужчин принуждает к тому, чтобы вернуться и быть мобилизованными в Вооруженные силы Украины.

«Мы все почувствовали, что почву вырвали из-под нас. Что Украина больше не хочет нас поддерживать. Это было сделано в стиле «иди к черту» — «сейчас мы тебя поймаем, чтобы ты чувствовал себя плохо, накажем тебя», — рассказал житель Киева Андрей, который ныне живет в Австрии.

Газета также приводит иные мнения, что существует дисбаланс справедливости между теми, кто остался на Украине и продолжает подвергаться в том числе насильственной мобилизации, и теми мужчинами, кто успел выехать. Но большинство опрошенных отмечают тот факт, что своими действиями Киев только отталкивает от себя граждан и вынуждает их принимать новое гражданство.

До этого стало известно, что часть украинских чиновников лишится брони от мобилизации.

Ранее на Украине обвинили Зеленского в неудачах ВСУ.

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