Москвичей на Пасху ждет ненастная погода

На Пасху, которая отмечается в этом году в воскресенье, 5 мая, в Москву придет дождливая, холодная и ветреная погода. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночью начнется обложной дождь — такой нудный и монотонный, такая погода будет в течение всей ночи и всего воскресного дня. Температура будет чуть выше, чем в предшествующие дни, но все равно ощущения тепла не будет. И прогнозируется усиление ветра до 15 метров в секунду», — рассказал Вильфанд.

Снижение температуры и в целом ухудшение погодных условий метеоролог связал с перемещением холодных воздушных масс с моря Лаптевых, Карского моря и Новой Земли. Но уже в воскресенье через Москву пройдет циклон, и российская столица окажется в «теплом секторе».

До этого стало известно, когда в Москву доставят благодатный огонь из Иерусалима.

Также из заявления Фонда Андрея Первозванного следует, что представители приходов доставят лампады с благодатным огнем в 15 храмов российской столицы.

Ранее шеф-повар рассказал, как приготовить пышный кулич к Пасхе.