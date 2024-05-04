Трамп лидирует согласно последним опросам избирателей

Экс-президент Соединенных Штатов и кандидат на предстоящих выборах Дональд Трамп опережает своего противника, действующего президента США Джо Байдена на 10 процентных пунктов (п. п.) по уровню поддержки американцев. Об этом сообщают итоги опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports, передает ТАСС.

В опросе указаны три наиболее популярных кандидата на предстоящих выборах — Джо Байден от Демократической партии, Дональд Трамп от Республиканской партии и независимый кандидат Роберт Кеннеди — младший.

Действующий президент получил 36% симпатий американцев, экс-президент США — 46%, а независимый кандидат — всего 9%. По данным Rasmussen Reports, Трамп за последний месяц получил дополнительные четыре п.п. популярности.

В опросе, проведенном с 29 апреля по 1 мая, приняли участие 1205 человек, статистическая погрешность составляет три п. п.

В конце апреля стало известно, что Трамп имеет преимущество перед Байденом в рамках продолжающей предвыборной гонки в Соединенных Штатах: Трампа поддерживают 49% избирателей, Байдена — 43%.

Ранее стало известно, сколько американцев допускают гражданскую войну в США.