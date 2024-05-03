В Берлине приостановили тушение оборонного завода из-за ядовитой воды

Тушение пожара на оборонном заводе Diehl в Берлине остановили из-за токсичной воды, которая может попасть в городские стоки. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на представителя пожарной службы немецкой столицы Адриана Венцеля.

По данным представителя пожарной службы, использованная для тушения пожара на оборонном заводе вода смешалась с крайне опасными, ядовитыми химикатами, которые находились на заводе и были частью сырья для производства. Существует риск того, что получившаяся в итоге ядовитая жижа может попасть в близлежащий канал Тельтов.

«Вода для тушения откачивается и утилизируется специализированной компанией», — заявил Венцель.

Он пояснил, что для процесса откачки пришлось временно остановить тушение пожара — при этом на данный момент остановить огонь полностью не получилось.

До этого пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl в Берлине не затронул процесс производства систем ПВО IRIS-T, которые, в частности, поставляются Украине.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар в воинской части.