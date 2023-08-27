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Неудачники на страже закона. Как изменились актеры «Полицейской академии»

Что стало со звездами «Полицейской академии»

24 августа американский актер Стив Гуттенберг отметил 65-летие. Он прославился после серии главных ролей в картинах «Кокон», «Трое мужчин и ребенок», «Короткое замыкание» и, конечно, кинофраншизе «Полицейская академия».

В центре сюжета – группа курсантов, поступивших в академию после указа мэра, обязывающего полицию принимать в свои ряды всех желающих. Героя Гуттенберга Кэри Махоуни отправляют на обучение в качестве альтернативы тюрьме. Махоуни появляется в четырех из семи фильмов, на протяжении которых становится сначала офицером, а потом сержантом полиции.

Из основного актерского состава Гуттенберг оставался на проекте меньше всех: его коллеги Бубба Смит (сыграл Мозеса Хайтауэра), Мэрион Рэмси (Лаверн Хукс), Джордж Р. Робертсон (Генри Дж. Херст) и Лесли Истербрук (Дебби Каллахан) снялись в шести фильмах «Полицейской академии», а Майкл Уинслоу, Дэвид Граф и Джордж Гейнс – во всех семи.

Ким Кэтролл, сыгравшая возлюбленную главного героя, — одна из немногих звезд «Полицейской академии», кто реально добился успеха в кино (роль Саманты в «Сексе в большом городе» принесла ей «Золотой глобус»).

В 2018-м Стив Гуттенберг написал в Twitter, что следующая, восьмая, «Полицейская академия» «грядет», но не привел подробностей. Если «Академия» выйдет, состав точно не будет прежним: некоторых актеров уже нет в живых. В 2001 году не стало Дэвида Графа, в 2011-м — Буббы Смита, а в 2023-м — Мэрион Рэмси.

Как изменились актеры культового сериала — в галерее «Газеты.Ru».

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