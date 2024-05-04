Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли отразить российское наступление в Донбассе. Об этом он рассказал в видео на своем YouTube-канале.

«До сих пор полноценно остановить российские прорывы под Авдеевкой не удается. Из-за этого осыпаются фланги и создается угроза загибания этих флангов», — поделился политолог.

Он добавил, что ВС РФ могут сформировать буферную зону в Харьковской области, в которую попадут Харьков и Сумы.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявлял, что украинские чиновники в частных разговорах признают скорую потерю Донбасса.

Он подчеркнул, что ключевой задачей для командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас является сохранение армии, а не попытки удержать Донбасс.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин говорил, что взятие Часова Яра российскими войсками приведет к тому, что на Украине падет весь фронт.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.