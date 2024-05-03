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Боррель назвал срок окончания конфликта на Украине без поставок западного оружия

Боррель: без поставок оружия Киеву конфликт на Украине закончится за две недели

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Anushree Fadnavis/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт может завершиться за «две недели», если Запад прекратит поставлять оружие Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Существование Украины зависит от нас. Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель – просто прекратить поставки», — сказал дипломат.

По его словам, если поставки оружия прекратятся, то Украина «не сможет сопротивляться» и ей придется «сдаться, и война закончится».

Боррель отметил, что он не хочет, чтобы этот конфликт завершился так. Вместе с тем он выразил надежду, «что многие в Европе тоже этого не хотят».

29 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа российских войск и президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине будет очень дорого стоить Североатлантическому альянсу.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что победа России на Украине приведет ЕС к серьезным финансовым последствиям «во всех отношениях».

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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