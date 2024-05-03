Страны G7 обсуждают выделение Украине нового пакета помощи за счет российских активов

Соединенные Штаты ведут переговоры со странами G7 о выделении Украине финансовой помощи в размере $50 млрд с дальнейшим погашением затрат за счет процентов от замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg.

План обсуждается на уровне «Большой семерки», США лоббируют его принятие на встрече глав G7, которая состоится в июне в Италии. При этом источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что «дискуссии по этой теме были сложными, и достижение соглашения может занять месяцы».

«В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовала вся G7, а не только Соединенные Штаты делали это в одиночку», — сказала в интервью Bloomberg министр финансов США Джанет Йеллен.

В феврале 2022 года Евросоюз и страны «Большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории. Об их судьбе ведется широкая дискуссия.

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