На Украине банкам и ломбардам запретили принимать в залог беспилотники и тепловизоры

Национальный банк Украины (НБУ) запретил кредитно-финансовым учреждениям страны принимать в залог от граждан товары, предназначенные для военного использования, в том числе беспилотные летательные аппараты и тепловизоры. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что запрет направлен на реализацию исполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет».

«Банкам и небанковским финучреждениям запрещено принимать в залог по кредитам физлиц товары двойного использования», — указывается в материале на сайте НБУ.

Имеются в виду товары, которые предназначены для военных целей. Среди них — беспилотники, тепловизоры и радиооборудование.

В конце марта украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинские военные проигрывают огромные суммы в онлайн-казино и на ставках, лишая себя возможности приобрести недвижимость, инвестировать средства или просто сохранить деньги. Он отметил, что 90% бойцов Вооруженных сил Украины на передовой страдают игровой зависимостью.

До этого интернет-издание «Инсайдер UA» сообщило, что в прошлом году украинцы ежедневно проигрывали в онлайн-казино $10,18 млн. При этом налоговые поступления в бюджет Украины от игорного бизнеса составили в 2023 году $272,5 млн.

Ранее на известного блогера завели дело за систематическую рекламу онлайн-казино.