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«Нормальный, нормальный!» Джигурде исполнилось 60 лет

27 марта исполняется 60 лет одному из самых эпатажных и харизматичных артистов постсоветского пространства — Никите Джигурде. Жизнь и карьера актера, музыканта, шоумена — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Актер Никита Джигурда и фигуристка Марина Анисина после церемонии бракосочетания в Грибоедовском ЗАГСе в Москве, 2021 год Актер Никита Джигурда и фигуристка Марина Анисина после церемонии бракосочетания в Грибоедовском ЗАГСе в Москве, 2021 год
Никита Джигурда родился в 1961 году в Киеве. Он с детства увлекался творчеством Владимира Высоцкого и пробовал себя в качестве певца, параллельно добиваясь заметных успехов в спорте: некоторое время Джигурда входил в состав сборной УССР по гребле на каноэ и удостоился звания &laquo;Кандидат в мастера спорта&raquo;. Собственно, и первое высшее образование Никита пошел получать по спортивной специальности, в Киевский институт физической культуры Никита Джигурда родился в 1961 году в Киеве. Он с детства увлекался творчеством Владимира Высоцкого и пробовал себя в качестве певца, параллельно добиваясь заметных успехов в спорте: некоторое время Джигурда входил в состав сборной УССР по гребле на каноэ и удостоился звания &laquo;Кандидат в мастера спорта&raquo;. Собственно, и первое высшее образование Никита пошел получать по спортивной специальности, в Киевский институт физической культуры
Однако физкультурный ВУЗ Джигурда так и не окончил &mdash; по ходу обучения он осознал, что хочет стать актером, и забрал документы. Уже вскоре юноша был зачислен в Щукинское театральное училище в Москве. <br><br>&laquo;Мне же на роду было написано стать актером. Когда я сдавал экзамены за первый курс, мой старший брат Сергей заканчивал Киевский театральный институт, &mdash; вспоминал о тех событиях сам Никита. &mdash; В это время там набирали «русский» курс. И я решил: это именно то, что мне нужно. Был страшный скандал в физкультурном институте, когда я забирал оттуда документы, дома тоже были против моего ухода, так как справедливо полагали, что в случае провала я могу загреметь в армию&raquo; Однако физкультурный ВУЗ Джигурда так и не окончил &mdash; по ходу обучения он осознал, что хочет стать актером, и забрал документы. Уже вскоре юноша был зачислен в Щукинское театральное училище в Москве. <br><br>&laquo;Мне же на роду было написано стать актером. Когда я сдавал экзамены за первый курс, мой старший брат Сергей заканчивал Киевский театральный институт, &mdash; вспоминал о тех событиях сам Никита. &mdash; В это время там набирали «русский» курс. И я решил: это именно то, что мне нужно. Был страшный скандал в физкультурном институте, когда я забирал оттуда документы, дома тоже были против моего ухода, так как справедливо полагали, что в случае провала я могу загреметь в армию&raquo;
Впрочем, авантюра с перепоступлением удалась. По окончании театрального училища Никита Джигурда устроился в Московский новый драматический театр. Спустя два года, в 1989-м, актер перешел в театр Рубена Симонова. С 1991-го Никита играл в театре &laquo;У Никитских ворот&raquo;. Однако широкую известность ему принесла все же не театральная сцена, а кинематограф &mdash; и спектакли несколько другого рода. На фото: Джигурда во время интервью на кинофестивале &laquo;Кинотавр&raquo;, 2001 год Впрочем, авантюра с перепоступлением удалась. По окончании театрального училища Никита Джигурда устроился в Московский новый драматический театр. Спустя два года, в 1989-м, актер перешел в театр Рубена Симонова. С 1991-го Никита играл в театре &laquo;У Никитских ворот&raquo;. Однако широкую известность ему принесла все же не театральная сцена, а кинематограф &mdash; и спектакли несколько другого рода. На фото: Джигурда во время интервью на кинофестивале &laquo;Кинотавр&raquo;, 2001 год
На экране Джигурда дебютировал во второй половине 1980-х, в драматическом мини-сериале &laquo;Раненые камни&raquo;, который обращался к истории зарождения революционного движения на Северном Кавказе в 1905 году. На раннем этапе кинокарьеры Никита также снялся в биографической драме &laquo;Откровение Иоанна Первопечатника&raquo;, в актерский состав которого входил знаменитый Иннокентий Смоктуновский, и ряде трешовых работ: &laquo;Супермен поневоле, или Эротический мутант&raquo; (который написал и снял сам актер), &laquo;Винт&raquo;, &laquo;Счастливого рождества в Париже! или Банда лесбиянок&raquo;. На фото: Джигурда в сериале «Раненые камни», 1986 год На экране Джигурда дебютировал во второй половине 1980-х, в драматическом мини-сериале &laquo;Раненые камни&raquo;, который обращался к истории зарождения революционного движения на Северном Кавказе в 1905 году. На раннем этапе кинокарьеры Никита также снялся в биографической драме &laquo;Откровение Иоанна Первопечатника&raquo;, в актерский состав которого входил знаменитый Иннокентий Смоктуновский, и ряде трешовых работ: &laquo;Супермен поневоле, или Эротический мутант&raquo; (который написал и снял сам актер), &laquo;Винт&raquo;, &laquo;Счастливого рождества в Париже! или Банда лесбиянок&raquo;. На фото: Джигурда в сериале «Раненые камни», 1986 год
Самая известная кинофраза, произнесенная Джигурдой, &mdash; отрывок из фильма Евгения Матвеева &laquo;Любить по-русски&raquo;. В одном из эпизодов первой части трилогии персонаж Никиты гонит на мотоцикле с испуганной героиней Ларисы Удовиченко и кричит: &laquo;Нормальный! Нормальный!&raquo; Популярность данной фразы с годами вышла далеко за рамки самой картины &mdash; и для молодого поколения именно она ассоциируется с кинокарьерой Джигурды. На фото: Лариса Удовиченко и Никита Джигурда в сцене из кинофильма &laquo;Любить по-русски &ndash; 2&raquo;, 1997 год Самая известная кинофраза, произнесенная Джигурдой, &mdash; отрывок из фильма Евгения Матвеева &laquo;Любить по-русски&raquo;. В одном из эпизодов первой части трилогии персонаж Никиты гонит на мотоцикле с испуганной героиней Ларисы Удовиченко и кричит: &laquo;Нормальный! Нормальный!&raquo; Популярность данной фразы с годами вышла далеко за рамки самой картины &mdash; и для молодого поколения именно она ассоциируется с кинокарьерой Джигурды. На фото: Лариса Удовиченко и Никита Джигурда в сцене из кинофильма &laquo;Любить по-русски &ndash; 2&raquo;, 1997 год
В числе других ролей Джигурды &mdash; участие в таких проектах как &laquo;Тонкая штучка&raquo;, &laquo;Молитва о гетмане Мазепе&raquo;, &laquo;Владимирский централ&raquo;, &laquo;Исповедь дьявола&raquo;, &laquo;Что творят мужчины! 2&raquo;, &laquo;30 свиданий&raquo; и &laquo;Любовницы&raquo;. Также он работал актером дубляжа. Его голосом, в частности, говорят персонажи фильмов &laquo;Миссис Даутфайр&raquo;, &laquo;Волчья кровь&raquo;, &laquo;Тарас Бульба&raquo; &mdash; и главный герой культовой игры &laquo;Serious Sam: The Second Encounter&raquo;. На фото: актеры Марк Дакаскос, Никита Джигурда, продюсер Эркен Ялгашев, актер Арманд Ассанте на церемонии открытия I Международного кинофестиваля &laquo;Ноев ковчег&raquo;, 2008 год В числе других ролей Джигурды &mdash; участие в таких проектах как &laquo;Тонкая штучка&raquo;, &laquo;Молитва о гетмане Мазепе&raquo;, &laquo;Владимирский централ&raquo;, &laquo;Исповедь дьявола&raquo;, &laquo;Что творят мужчины! 2&raquo;, &laquo;30 свиданий&raquo; и &laquo;Любовницы&raquo;. Также он работал актером дубляжа. Его голосом, в частности, говорят персонажи фильмов &laquo;Миссис Даутфайр&raquo;, &laquo;Волчья кровь&raquo;, &laquo;Тарас Бульба&raquo; &mdash; и главный герой культовой игры &laquo;Serious Sam: The Second Encounter&raquo;. На фото: актеры Марк Дакаскос, Никита Джигурда, продюсер Эркен Ялгашев, актер Арманд Ассанте на церемонии открытия I Международного кинофестиваля &laquo;Ноев ковчег&raquo;, 2008 год
Помимо кино и театра, Джигурда посвятил себя музыкальному творчеству. На его счету десятки музыкальных альбомов и сборников песен, а также несколько клипов. И в музыке, и актерстве фишкой Джигурды был его узнаваемый голос. Сам артист рассказывал в интервью программе &laquo;Синемания&raquo;, что начал вырабатывать его еще в 13 лет. <br><br>...&laquo;С 13 лет я был подсажен своим старшим братом на песни Высоцкого и знал весь репертуар наизусть. Орал их и мне становилось легче. Я же был нежным ребенком из интеллигентной аристократической семьи, где не ругались матом. Где звучали Визбор, Окуджава, Кукин, Галич, Клячкин и Высоцкий. Где собирались конструкторы и инженеры из секретного НИИ, &mdash; объяснял Джигурда. &mdash; Так что с 13 лет я стал вырабатывать этот нестандартный голос. Он все-таки защищал меня. Знаете, моей любимой сказкой с детства был «Аленький цветочек». Став старше, я понял &mdash; для того, чтобы циники такой вот цветочек не сорвали и не растоптали сердце принца, ему нужно уметь превращаться в чудище. То есть внутри можно оставаться нежным, но на внешнем уровне надевать эту маску и превращаться, входить в другие энергии» Помимо кино и театра, Джигурда посвятил себя музыкальному творчеству. На его счету десятки музыкальных альбомов и сборников песен, а также несколько клипов. И в музыке, и актерстве фишкой Джигурды был его узнаваемый голос. Сам артист рассказывал в интервью программе &laquo;Синемания&raquo;, что начал вырабатывать его еще в 13 лет. <br><br>...&laquo;С 13 лет я был подсажен своим старшим братом на песни Высоцкого и знал весь репертуар наизусть. Орал их и мне становилось легче. Я же был нежным ребенком из интеллигентной аристократической семьи, где не ругались матом. Где звучали Визбор, Окуджава, Кукин, Галич, Клячкин и Высоцкий. Где собирались конструкторы и инженеры из секретного НИИ, &mdash; объяснял Джигурда. &mdash; Так что с 13 лет я стал вырабатывать этот нестандартный голос. Он все-таки защищал меня. Знаете, моей любимой сказкой с детства был «Аленький цветочек». Став старше, я понял &mdash; для того, чтобы циники такой вот цветочек не сорвали и не растоптали сердце принца, ему нужно уметь превращаться в чудище. То есть внутри можно оставаться нежным, но на внешнем уровне надевать эту маску и превращаться, входить в другие энергии»
По странному стечению обстоятельств Джигурда до сих пор не получил даже &laquo;заслуженного артиста России&raquo;. Однако некоторые награды у Никиты все же есть. В частности, он является народным артистом Чеченской Республики и заслуженным Кабардино-Балкарской АССР. На фото: Никита Джигурда и глава Чечни Рамзан Кадыров, 2013 год По странному стечению обстоятельств Джигурда до сих пор не получил даже &laquo;заслуженного артиста России&raquo;. Однако некоторые награды у Никиты все же есть. В частности, он является народным артистом Чеченской Республики и заслуженным Кабардино-Балкарской АССР. На фото: Никита Джигурда и глава Чечни Рамзан Кадыров, 2013 год
В последние годы Джигурда поддерживает популярность в основном участием в различных ТВ&nbsp;-передачах. Если не брать типичные ток-шоу, где актер по большей степени лишь эпатирует, то самые заметные из них &mdash; &laquo;Последний герой&raquo;, &laquo;Король ринга&raquo; (где Никита дрался по правилам бокса с другими знаменитостями) и &laquo;Танцы на льду&raquo;. На фото: Джигурда с женой &mdash; фигуристкой Мариной Анисиной на гала-концерте участников телепроекта &laquo;Танцы на льду&raquo;, 2007 год В последние годы Джигурда поддерживает популярность в основном участием в различных ТВ&nbsp;-передачах. Если не брать типичные ток-шоу, где актер по большей степени лишь эпатирует, то самые заметные из них &mdash; &laquo;Последний герой&raquo;, &laquo;Король ринга&raquo; (где Никита дрался по правилам бокса с другими знаменитостями) и &laquo;Танцы на льду&raquo;. На фото: Джигурда с женой &mdash; фигуристкой Мариной Анисиной на гала-концерте участников телепроекта &laquo;Танцы на льду&raquo;, 2007 год
Первой женой Джигурды была актриса Марина Есипенко. В 2008-2016 гг. он состоял в браке со спортсменкой Мариной Анисиной, с которой познакомился как раз по ходу &laquo;Танцев на льду&raquo;. Спустя четыре года после развода, в 2020-м, пара официально воссоединилась. Они воспитывают двух детей. На фото: Никита Джигурда и Марина Анисина с сыном Миком Анжелом и дочерью Эвой Вандой, 2012 год Первой женой Джигурды была актриса Марина Есипенко. В 2008-2016 гг. он состоял в браке со спортсменкой Мариной Анисиной, с которой познакомился как раз по ходу &laquo;Танцев на льду&raquo;. Спустя четыре года после развода, в 2020-м, пара официально воссоединилась. Они воспитывают двух детей. На фото: Никита Джигурда и Марина Анисина с сыном Миком Анжелом и дочерью Эвой Вандой, 2012 год
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Актер Никита Джигурда и фигуристка Марина Анисина после церемонии бракосочетания в Грибоедовском ЗАГСе в Москве, 2021 год
Никита Джигурда родился в 1961 году в Киеве. Он с детства увлекался творчеством Владимира Высоцкого и пробовал себя в качестве певца, параллельно добиваясь заметных успехов в спорте: некоторое время Джигурда входил в состав сборной УССР по гребле на каноэ и удостоился звания «Кандидат в мастера спорта». Собственно, и первое высшее образование Никита пошел получать по спортивной специальности, в Киевский институт физической культуры
Однако физкультурный ВУЗ Джигурда так и не окончил — по ходу обучения он осознал, что хочет стать актером, и забрал документы. Уже вскоре юноша был зачислен в Щукинское театральное училище в Москве. <br><br>«Мне же на роду было написано стать актером. Когда я сдавал экзамены за первый курс, мой старший брат Сергей заканчивал Киевский театральный институт, — вспоминал о тех событиях сам Никита. — В это время там набирали «русский» курс. И я решил: это именно то, что мне нужно. Был страшный скандал в физкультурном институте, когда я забирал оттуда документы, дома тоже были против моего ухода, так как справедливо полагали, что в случае провала я могу загреметь в армию»
Впрочем, авантюра с перепоступлением удалась. По окончании театрального училища Никита Джигурда устроился в Московский новый драматический театр. Спустя два года, в 1989-м, актер перешел в театр Рубена Симонова. С 1991-го Никита играл в театре «У Никитских ворот». Однако широкую известность ему принесла все же не театральная сцена, а кинематограф — и спектакли несколько другого рода. На фото: Джигурда во время интервью на кинофестивале «Кинотавр», 2001 год
На экране Джигурда дебютировал во второй половине 1980-х, в драматическом мини-сериале «Раненые камни», который обращался к истории зарождения революционного движения на Северном Кавказе в 1905 году. На раннем этапе кинокарьеры Никита также снялся в биографической драме «Откровение Иоанна Первопечатника», в актерский состав которого входил знаменитый Иннокентий Смоктуновский, и ряде трешовых работ: «Супермен поневоле, или Эротический мутант» (который написал и снял сам актер), «Винт», «Счастливого рождества в Париже! или Банда лесбиянок». На фото: Джигурда в сериале «Раненые камни», 1986 год
Самая известная кинофраза, произнесенная Джигурдой, — отрывок из фильма Евгения Матвеева «Любить по-русски». В одном из эпизодов первой части трилогии персонаж Никиты гонит на мотоцикле с испуганной героиней Ларисы Удовиченко и кричит: «Нормальный! Нормальный!» Популярность данной фразы с годами вышла далеко за рамки самой картины — и для молодого поколения именно она ассоциируется с кинокарьерой Джигурды. На фото: Лариса Удовиченко и Никита Джигурда в сцене из кинофильма «Любить по-русски – 2», 1997 год
В числе других ролей Джигурды — участие в таких проектах как «Тонкая штучка», «Молитва о гетмане Мазепе», «Владимирский централ», «Исповедь дьявола», «Что творят мужчины! 2», «30 свиданий» и «Любовницы». Также он работал актером дубляжа. Его голосом, в частности, говорят персонажи фильмов «Миссис Даутфайр», «Волчья кровь», «Тарас Бульба» — и главный герой культовой игры «Serious Sam: The Second Encounter». На фото: актеры Марк Дакаскос, Никита Джигурда, продюсер Эркен Ялгашев, актер Арманд Ассанте на церемонии открытия I Международного кинофестиваля «Ноев ковчег», 2008 год
Помимо кино и театра, Джигурда посвятил себя музыкальному творчеству. На его счету десятки музыкальных альбомов и сборников песен, а также несколько клипов. И в музыке, и актерстве фишкой Джигурды был его узнаваемый голос. Сам артист рассказывал в интервью программе «Синемания», что начал вырабатывать его еще в 13 лет. <br><br>...«С 13 лет я был подсажен своим старшим братом на песни Высоцкого и знал весь репертуар наизусть. Орал их и мне становилось легче. Я же был нежным ребенком из интеллигентной аристократической семьи, где не ругались матом. Где звучали Визбор, Окуджава, Кукин, Галич, Клячкин и Высоцкий. Где собирались конструкторы и инженеры из секретного НИИ, — объяснял Джигурда. — Так что с 13 лет я стал вырабатывать этот нестандартный голос. Он все-таки защищал меня. Знаете, моей любимой сказкой с детства был «Аленький цветочек». Став старше, я понял — для того, чтобы циники такой вот цветочек не сорвали и не растоптали сердце принца, ему нужно уметь превращаться в чудище. То есть внутри можно оставаться нежным, но на внешнем уровне надевать эту маску и превращаться, входить в другие энергии»
По странному стечению обстоятельств Джигурда до сих пор не получил даже «заслуженного артиста России». Однако некоторые награды у Никиты все же есть. В частности, он является народным артистом Чеченской Республики и заслуженным Кабардино-Балкарской АССР. На фото: Никита Джигурда и глава Чечни Рамзан Кадыров, 2013 год
В последние годы Джигурда поддерживает популярность в основном участием в различных ТВ -передачах. Если не брать типичные ток-шоу, где актер по большей степени лишь эпатирует, то самые заметные из них — «Последний герой», «Король ринга» (где Никита дрался по правилам бокса с другими знаменитостями) и «Танцы на льду». На фото: Джигурда с женой — фигуристкой Мариной Анисиной на гала-концерте участников телепроекта «Танцы на льду», 2007 год
Первой женой Джигурды была актриса Марина Есипенко. В 2008-2016 гг. он состоял в браке со спортсменкой Мариной Анисиной, с которой познакомился как раз по ходу «Танцев на льду». Спустя четыре года после развода, в 2020-м, пара официально воссоединилась. Они воспитывают двух детей. На фото: Никита Джигурда и Марина Анисина с сыном Миком Анжелом и дочерью Эвой Вандой, 2012 год
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