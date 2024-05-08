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«Спартак» призвали выгнать нападающего

Тренер Канарейкин призвал «Спартак» выгнать нападающего Бурмистрова

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Global Look Press

Бывший главный тренер московского «Спартака» Федор Канарейкин в интервью Legalbet заявил, что столичной команде не стоит продолжать сотрудничество с нападающим Александром Бурмистровым.

По его словам, форвард в прошедшем сезоне показал себя со слабой стороны.

«В новом сезоне Бурмистров будет не нужен «Спартаку». Он и в минувшем-то не дополнял атаку так, как от него рассчитывали. Он уже сменил много клубов и нигде не может закрепиться в полном объеме», — заявил Канарейкин.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Бурмистров принял участие в 50 матчах, в которых ему удалось забросить две шайбы и сделать 16 результативных передач. В плей-офф Кубка Гагарина форвард провел три игры и записал на счет одну результативную передачу.

Ранее форвард защищал цвета «Ак Барса», «Металлурга» «Салавата Юлаева». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) игрок выступал за «Ванкувер», «Аризону», «Виннипег» и «Атланту».

Ранее сообщалось, что российский хоккеист стал номинантом на приз самому ценному игроку НХЛ.

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