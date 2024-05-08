Более 40% россиян возвращают вещи на маркетплейсы

Больше половины — 52% — россиян время от времени возвращают купленную одежду обратно продавцу. Больше всего возвратов (42%) приходится на маркетплейсы. Более половины опрошенных (59%) предпочитают получить назад свои деньги, а не другой товар. Это показало исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным ЮKassa, в марте и апреле 2024 года общий оборот магазинов одежды вырос на 24% по сравнению с теми же месяцами 2023 года. Покупок стало на 6% больше, а средний чек вырос на 16% и составил 10 427 рублей.

Оборот в категории обычной одежды для мужчин и женщин вырос на 27%, количество покупок — на 21%, средний чек — на 5%, до 12 249 рублей. Оборот платежей за одежду для активного отдыха и спорта вырос за тот же период на 58%. Количество покупок увеличилось на 51% год к году, а средний чек — на 5%, до 11 124 рублей.

Опрос ЮMoney показал, что 58% респондентов покупают одежду в торговых центрах. Можно было выбрать несколько вариантов, и на втором месте оказались онлайн-магазины (48%), а на третьем — маркетплейсы (36%).

Еще 32% опрошенных предпочитают покупать у локальных брендов, 28% — на рынках. Только 5% участников опроса обновляют гардероб в дизайнерских шоурумах, а по 4% покупают одежду на ресейл-платформах и в секонд-хендах.

По данным опроса ЮMoney, 52% россиян хоть раз возвращали вещи в магазин, 37% из них делали это один или два раза, а 15% — много раз. Ещё 48% респондентов никогда не оформляли возврат, 66% из них рассказали, что обычно их всё устраивает в купленных товарах. Только 15% опрошенных не возвращают вещи, потому что им лень. Еще у 11% респондентов истек срок возврата или гарантии, а у 8% не сохранился чек.

Основные причины, по которым опрошенные возвращают одежду, — это неподходящий размер (44%), плохое качество и брак (33%). Реже делают возврат, когда получают неполный комплект (8%) или товар не того цвета и не с тем рисунком (7%), а также когда просто передумали (5%). Среди причин отказа, которые предложили сами респонденты, — нарушение сроков доставки и снижение цены купленного товара.

Чаще всего россияне возвращают одежду, которую приобрели на маркетплейсах (42%). Еще 30% возвратов приходится на онлайн-магазины, 21% — на торговые центры, 5% — на шоурумы. Несколько респондентов упомянули также рынки и ресейл-платформы.

Большинство опрошенных, возвращая товар, предпочитают получить назад свои деньги (59%). Ещё 21% соглашается на ту же вещь, но без дефектов, а 20% опрошенных готовы обменять не подошедший им товар на похожий, но с нужными характеристиками.

Как отмечают в ЮKassa, за год сумма возвратов одежды в целом почти не изменилась, а вот их количество снизилось на 15%. Покупателей, возвращающих товар, стало на 31% меньше. Средний чек возврата при этом вырос на 19%, до 17 609 рублей, — по мнению аналитиков, это связано с общим ростом цен.

Чаще всего возвращают одежду для активного отдыха и спорта. Сумма возвратов в этой категории выросла на 17%, а количество — на 15% год к году. Покупателей, возвращающих товары, стало на 3% больше, а средний чек возврата вырос на 2%, до 11 450 рублей. Как полагают аналитики, при покупке спортивной одежды важнее, чтобы материал подходил для определенной активности и чтобы вещь была удобной в использовании, а при покупке онлайн это сложно оценить.

Сумма возвратов обычной мужской и женской одежды снизилась на 8%, их количество — на 26%, а число неудовлетворенных покупателей — на 45%. Средний чек возврата при этом вырос на 25%, до 26 165 рублей.

Ранее выяснилось, что половина россиян совершают покупки онлайн лежа.