Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курске загорелось трехэтажное здание магазина сантехники на площади 500 кв. метров

В Курске в магазине произошел пожар на площади 500 кв. метров

close
100%
МЧС России

В Курске в магазине сантехники произошел пожар на площади около 500 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС по Курской области.

Магазин находится в трехэтажном здании на улице Дубровинского. Возгорание произошло в расположенных по периметру здания складских помещениях.

На месте пожара работают более 20 спасателей и шесть единиц специальной техники.

Спустя некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание. Информация о пострадавших не поступала.

До этого сообщалось, что в поселке Ракитное Белгородской области произошло возгорание в металлической зерносушилке и одноэтажном складе.

7 мая в МЧС сообщили, что в городе Вихоревка в Иркутской области ликвидирован крупный пожар.

Ранее при пожаре в поселке Сосьва на Урале сгорело почти 100 строений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами