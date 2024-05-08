В Курске загорелось трехэтажное здание магазина сантехники на площади 500 кв. метров

В Курске в магазине сантехники произошел пожар на площади около 500 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС по Курской области.

Магазин находится в трехэтажном здании на улице Дубровинского. Возгорание произошло в расположенных по периметру здания складских помещениях.

На месте пожара работают более 20 спасателей и шесть единиц специальной техники.

Спустя некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание. Информация о пострадавших не поступала.

До этого сообщалось, что в поселке Ракитное Белгородской области произошло возгорание в металлической зерносушилке и одноэтажном складе.

7 мая в МЧС сообщили, что в городе Вихоревка в Иркутской области ликвидирован крупный пожар.

Ранее при пожаре в поселке Сосьва на Урале сгорело почти 100 строений.