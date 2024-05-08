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В США отложили суд по делу о ненадлежащем хранении Трампом секретных документов

Суд во Флориде отложил заседание по делу Трампа о секретных документах

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Charly Triballeau/AP

Во Флориде была отменена дата судебного заседания по делу о ненадлежащем обращении бывшего президента США Дональда Трампа с секретными документами. Об этом сообщает. Об этом, ссылаясь на электронную базу федерального суда по Южному округу Флориды, сообщает ТАСС.

В документе, подписанном федеральном судьей Эйлин Кэннон, говорится, что суд отменил ранее назначенную дату 20 мая 2024 года и, значит, связанный с ней календарный план. Новая дата судебного заседания по делу Трампа будет назначена отдельным постановлением.

До этого сообщалось, что бывшая порноактриса Сторми Дэниэлс выступит свидетелем на судебном заседании по уголовному делу кандидата на пост президента США Дональда Трампа о фальсификации документов.

30 апреля суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа за нарушение приказа о запрете на комментарии по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Ранее большое жюри присяжных штата Аризона обвинило группу приближенных Трампа во вмешательстве в выборы в 2020 году.

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Выборы в США — 2024
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