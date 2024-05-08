В ЛНР считают, что ночной удар по нефтебазе в Луганске был осуществлен ракетами ATACMS

Ночной удар по нефтебазе в Луганске, вероятно, был проведен с использованием ракет западного образца ATACMS. Об этом написал глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Украина компенсирует свои поражения на всех фронтах обстрелами гражданских объектов, считает представитель республики.

По предварительным данным, пять работников нефтебазы пострадали и были доставлены в больницу. На место происшествия прибыли четыре бригады скорой помощи. Из-за интенсивного пожара оказание первой медицинской помощи пострадавшим затруднено.

В результате удара были повреждены линии электропередачи, что привело к частичному отключению домов в районе нефтебазы. Высоконапорный газопровод воспламенился. В тушении пожара задействованы все подразделения МЧС Луганска, чьей главной задачей является предотвращение распространения огня.

На данный момент все необходимые меры для устранения последствий обстрела были приняты, уточнил Пасечник.

В апреле в МИД России рассказали, зачем ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске. Удар Украины по машиностроительному заводу Луганска направлен на срыв восстановления производства в регионе. Об этом сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник

Ранее ВСУ обстреляли медицинское учреждение в Донецке.