Слуцкий назвал подлым натиском запрет Берлином атрибутики Дня Победы

Решение властей Берлина запретить 8-9 мая флаги и атрибутику, связанную с Днем Победы, является подлым натиском на историческую правду о Второй мировой войне. Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Полиция Берлина запретила демонстрацию атрибутики Великой Победы, а также исполнение песен и маршей военных лет. Кощунство и наглость — прямые отголоски обыкновенного фашизма», — написал он.

До этого появилась информация, что полиция Берлина запретила флаги России, георгиевские ленты и прочую символику на церемонии ко Дню Победы на советских мемориалах.

В полиции отметили, что 8 и 9 мая на советские мемориалы вблизи Берлина запрещено приносить флаг Российской Федерации, георгиевские ленточки, символы «Z» и «V», кроме того запрещается носить военную форму или ее части, петь и проигрывать военные марши и песни.

Ограничения не затронут сотрудников дипмиссии, официальных представителей государств и ветеранов.

Ранее сообщалось, что военные парады на День Победы пройдут в 25 городах РФ.