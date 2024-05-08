Ким Чен Ын поздравил Путина с инаугурацией

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

«Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын направил Владимиру Путину личное послание по случаю церемонии вступления в должность президента РФ», — говорится в сообщении агентства.

Путин торжественно вступил в должность главы государства пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации сложило полномочия, до утверждения нового состава члены кабмина будут работать в статусе исполняющих обязанности. «Газета.Ru» вела хронику событий.

До этого сообщалось, что депутат Европарламента от нидерландской крайне правой партии «Форум за демократию» (FvD) Марсел де Грааф поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю его инаугурации.

Ранее в Кремле рассказали о первых встречах Путина после инаугурации.