Ставропольского экс-депутата осудили на 9,5 года за хищение 84 млн рублей

На Ставрополье суд вынес приговор экс-депутату, похитившему 84 млн рублей из бюджета. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, суд установил, что обвиняемый на основании фиктивных документов в 2018 году получил грант на приобретение модульного завода по переработке молока на сумму 49,8 млн рублей.

Кроме того, в период с октября 2019 по октябрь 2020 года он от имени подконтрольных юридических лиц предоставил в министерства сельского хозяйства и экономического развития региона ложные данные о покупке оборудования для производства сыра, а также переработки сельскохозяйственной и молочной продукции — так он получил субсидию более, чем на 34,3 млн рублей. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Свердловской области лишили свободы экс-депутата, установившего камеру в женском туалете.