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В Берлине прекращено расследование против инспектора ВВС после перехвата разговора военных

BI: прокуратура Берлина закрыла расследование против главы ВВС в связи с утечкой

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Markus Schreiber/AP

Прокуратура Берлина закрыла расследование против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, проводимое в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту. Об этом сообщает Business Insider.

В публикации отмечается, что расследование прекратили из-за отсутствия первоначального подозрения, которое давало бы основание для проведения расследования. Например, не было представлено доказательств умышленных действий со стороны Герхартца.

До этого стало известно, что после обнародования записи Федеральное ведомство военной контрразведки ФРГ начало расследование и «приняло все необходимые меры». По первым оценкам, подделка беседы с помощью искусственного интеллекта «в значительной степени исключена», сообщают немецкие СМИ. В Германии склоняются к тому, что запись подлинная.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что гибридная война, которую страны Запада развязали против российского народа, идет полным ходом.

Ранее в Кремле высказались о планах немецкий войск нанести удар по Крымскому мосту.

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