В России собираются повысить выплаты академикам РАН до 200 тысяч рублей в месяц

Президент России Владимир Путин дал указание удвоить размер выплат для академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН). Инструкция президента России опубликована на официальном сайте Кремля.

Начиная с 2025 года, зарплата академика увеличится до 200 тысяч рублей, а члена-корреспондента — до 100 тысяч. Эти выплаты будут осуществляться за счет федерального бюджета.

Ответственность за выполнение указания возложена на председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Ему необходимо представить отчет президенту к 1 ноября 2024 года.

Путин также поручил утвердить через два года новые системы оплаты труда бюджетников. Он дал поручения в рамках указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В документе подчеркивается, что новые системы оплаты труда бюджетников необходимо утвердить в 2026 году, а внедрить с 2027 года.

В начале апреля глава государства поручил убрать необоснованную разницу между зарплатами бюджетников. Первый доклад на эту тему правительству необходимо подготовить до конца 2024 года.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.