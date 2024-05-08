Бывший парламентарий Украины Игорь Мирошниченко объявлен в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего украинского депутата и журналиста Игоря Мирошниченко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую карточку розыска в базе ведомства.

По данным МВД РФ, Игорь Михайлович Мирошниченко, родившийся 20 февраля 1976 года, разыскивается по статье Уголовного кодекса. Подробности статьи, по которой он объявлен в розыск, не раскрываются.

Известно, что Мирошниченко был депутатом VII созыва Верховной Рады Украины в период с 2012 по 2014 годы, а затем с 2015 по 2020 годы он занимал должность депутата Киевского городского совета от партии «Свобода». В марте 2020 года деятельность этой партии была запрещена Верховным советом Крыма.

В 2016 году Игорь Мирошниченко был одним из трех человек, заблокировавших вход на территорию российского посольства в Киеве во время голосования на выборах в Государтсвенную думу. Участники акции пытались перекрыть вход в здание посольства, а также положили флаг России перед дверью в учреждение и наступили на него.

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