Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший парламентарий Украины Игорь Мирошниченко объявлен в розыск

МВД РФ: экс-депутат Украины и журналист Игорь Мирошниченко объявлен в розыск

close
100%
Global Look Press

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего украинского депутата и журналиста Игоря Мирошниченко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую карточку розыска в базе ведомства.

По данным МВД РФ, Игорь Михайлович Мирошниченко, родившийся 20 февраля 1976 года, разыскивается по статье Уголовного кодекса. Подробности статьи, по которой он объявлен в розыск, не раскрываются.

Известно, что Мирошниченко был депутатом VII созыва Верховной Рады Украины в период с 2012 по 2014 годы, а затем с 2015 по 2020 годы он занимал должность депутата Киевского городского совета от партии «Свобода». В марте 2020 года деятельность этой партии была запрещена Верховным советом Крыма.

В 2016 году Игорь Мирошниченко был одним из трех человек, заблокировавших вход на территорию российского посольства в Киеве во время голосования на выборах в Государтсвенную думу. Участники акции пытались перекрыть вход в здание посольства, а также положили флаг России перед дверью в учреждение и наступили на него.

Ранее в Москве заочно арестовали блогера-иноагента Камикадзе Ди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами