Летних корпоративов в России будет больше

В 46% компаний пройдут летние корпоративы. 4 из 10 работодателей, которые проводили подобные мероприятия в прошлом году, планируют увеличить их бюджет. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Этим летом корпоративные мероприятия пройдут в 46% российских компаний — это самый высокий показатель за последние три года. Среди наиболее популярных форматов — фуршеты, спортивные соревнования и пикники. 39% компаний не планируют проводить летние корпоративы, а 15% пока не определились с решением.

Из тех компаний, которые проводили корпоративы в 2023 году и планируют в этом, 42% хотят увеличить прошлогодний бюджет. 29% планируют потратить такую же сумму, как и в прошлом году, и лишь 6% — сэкономить.

Формат летних корпоративных мероприятий (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний): фуршет; спортивное/туристское мероприятие; пикник; тимбилдинг; выезд в отель/дом отдыха.

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