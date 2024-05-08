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Стало ясно, почему «Зенит» в Воронеже назвали позором российского футбола

Экс-игрок «Рубина» Попов объяснил ненависть к «Зениту» нищетой и бедностью

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Экс-игрок казанского «Рубина» Алексей Попов в интервью Legalbet заявил, что болельщики воронежского «Факела» активно высказывали негативное отношение в адрес петербургского «Зенита» по ходу игры 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за большой разницы в бюджетах.

По его словам, «Зенит» с текущим бюджетом должен был без проблем переиграть воронежцев.

«Это отношение регионов к нищете и к тому, что «Зенит» купается в деньгах. Все озлобленные и злые на эту ситуацию. Так клуб позиционирует себя среди масс населения. У «Зенита» очень много денег, большие зарплаты, но результат не тот», — заявил Попов.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Зенита» точным ударом отметился Дуглас дос Сантос. Он отличился на 41-й минуте. На последней минуте матча Евгений Марков сравнял счет, забив пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

Ранее легенда ЦСКА назвал главную проблему клуба в этом сезоне.

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